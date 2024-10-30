Сырский перевёл авиационных техников в пехоту, как ранее медиков

Учитывая потери ВСУ, только на Курском направлении уже ликвидировано более 28 тысяч украинских боевиков, ряды украинской армии стремительно редеют, а пополнять их некому, несмотря на ужесточившиеся рейды ТЦК.
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