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«Арсенал» не стал платить 120 млн фунтов за Роджерса. «Челси» согласился на запрашиваемую цену за хавбека «Астон Виллы»

«Арсенал» лидировал в борьбе за подписание Моргана Роджерса , но не был готов заплатить « Астон Вилле » 120 миллионов фунтов за полузащитника.

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