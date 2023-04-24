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Леонков назвал главную причину, из-за которой ВС РФ не уничтожают подвоз западной техники ВСУ

Леонков назвал главную причину, из-за которой ВС РФ не уничтожают подвоз западной техники ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Московский Комсомолец» высказал свою точку зрения по поводу того, почему ВС РФ не уничтожают подвоз западной техники ВСУ   ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ В ИСТОЧНИКЕ    .

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