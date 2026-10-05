3 scientists share Nobel Prize in Physiology and Medicine for work in optogenetics

The Nobel Foundation awarded its prize in physiology and medicine Monday to three scientists who researched how nerve cells affect the brain.
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