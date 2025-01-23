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Калужские новости

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Врач-диетолог объяснила калужанам, о чем может говорить постоянное желание есть

Врач-диетолог объяснила калужанам, о чем может говорить постоянное желание есть

Врач общей практики и диетолог Елена Соломатина рассказала интернет-порталу «Узнай.ру», о чем может свидетельствовать постоянное ощущение голода у человека, не испытывающего проблем с питаниемВрач общей практики и диетолог Елена Соломатина рассказала интернет-порталу «Узнай.

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