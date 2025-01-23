Врач-диетолог объяснила калужанам, о чем может говорить постоянное желание есть

Врач общей практики и диетолог Елена Соломатина рассказала интернет-порталу «Узнай.ру», о чем может свидетельствовать постоянное ощущение голода у человека, не испытывающего проблем с питаниемВрач общей практики и диетолог Елена Соломатина рассказала интернет-порталу «Узнай.