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Увлечение протеином оказалось вредным для зубов

Увлечение протеином оказалось вредным для зубов

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Увлечение белком может разрушать зубную эмаль. Об этом говорят современные исследования о влиянии спортивного питания на здоровье полости рта.

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