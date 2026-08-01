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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митрюшкин травмировался при голе махачкалинского «Динамо» – вратарь столкнулся со своим защитником Морозовым. Антону наложили швы

Вратарь « Локомотива » Антон Митрюшкин получил травму в матче 2-го тура Альфа-Банк  РПЛ против махачкалинского « Динамо » (1:2).

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