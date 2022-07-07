Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Очередной высер  со слов "известного экономиста"-известный где-в привокзальных туалетах, похоже.Терминальная стад...
  • W357 Ц753W357
    Пока правят либерасты никакой опережающей модели не будет все будет разъедаться коррупцией и брат сват кум да и жадно...Согласованность д...
  • Николай Герасименко
    Британские разведчики, так же как и британские ученые, несут чушь! С какого перепугу мы должны использовать только но...Британская развед...

Японцы и британцы онемели: экономист оценил тонкий маневр Москвы с проектом «Сахалин – 2»

Японцы и британцы онемели: экономист оценил тонкий маневр Москвы с проектом «Сахалин – 2»

Один незначительный с виду, но очень важный нюанс обновленного соглашения по раздельному пользованию в уставе нефтегазового проекта «Сахалин – 2» вызвал истерику как у британцев, так и у японцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх