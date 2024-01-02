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  • Meerflieger
    Ну да, ну да, в 13 лет о пенсиях как-то не думается... Даже с высшим образованием...🤔😉😃Все маски сброшен...
  • Андрей Равдин
    Кто хотел, тот понял, что Памфилова сказала и что имела ввиду. А особоодарённые могут идти лесом.Все маски сброшен...
  • людмила бер
    Когда читаю такие текст, особенно о пенсиях (как бы автор болеет душой), считаю, что автор или полный неуч, или гаден...Все маски сброшен...

Применил бы СССР атомную бомбу против Гитлера, если бы она тогда была?

Применил бы СССР атомную бомбу против Гитлера, если бы она тогда была?

Они бьют по мирняку. Гибнут люди. У нас есть Бомба.  Когда-то США такой же бомбой снесли два крупных японских города вместе с людьми.

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