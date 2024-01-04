Razer обновит 16- и 18-дюймовые игровые ноутбуки Blade передовыми дисплеями

Компания Razer анонсировала обновлённые версии игровых ноутбуков Blade 16 и Blade 18. Обе модели получили обновлённые дисплеи и будут представлены широкой публике на выставке CES 2024, которая пройдёт в Лас-Вегасе на следующей неделе.
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