Razer обновит 16- и 18-дюймовые игровые ноутбуки Blade передовыми дисплеями

Компания Razer анонсировала обновлённые версии игровых ноутбуков Blade 16 и Blade 18. Обе модели получили обновлённые дисплеи и будут представлены широкой публике на выставке CES 2024, которая пройдёт в Лас-Вегасе на следующей неделе.