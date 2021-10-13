Чили вводит режим ЧП на юге страны из-за конфликта с коренным населением

Власти Чили объявили чрезвычайное положение на юге страны, сообщает агентство ТАСС. Решение было принято в связи с серий поджогов в этом регионе, направленных против церквей, государственных учреждений и частных предприятий.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Задорнов был прав, или что показала беседа Путина с американской журналисткой
Свежие комментарии