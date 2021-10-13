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Чили вводит режим ЧП на юге страны из-за конфликта с коренным населением

Чили вводит режим ЧП на юге страны из-за конфликта с коренным населением

Власти Чили объявили чрезвычайное положение на юге страны, сообщает агентство ТАСС. Решение было принято в связи с серий поджогов в этом регионе, направленных против церквей, государственных учреждений и частных предприятий.

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