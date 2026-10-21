Эфиопия: семь учеников были убиты и еще 27 получили ранения в результате удара военного беспилотника по начальной школе Сана в Дера-Вореда, зона Южный Гондэр, регион Амхара, в утренние часы 20 октября.
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