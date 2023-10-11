РИА Новости: российские паломники массово отказываются от туров в Израиль

Российские паломники массово отказываются от туров в Израиль по соображениям безопасности. Как рассказали РИА Новости опрошенные эксперты, предложения по бронированию на ближайшие месяцы не пользуются спросом.
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