В наши дни кокаин считается безусловным злом, но так было не всегда. В 19 столетии наркотическое вещество, получаемое из листьев южноамериканского растения коки, использовали очень широко и вполне легально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Он вам не Иван IV...
- 6 фактов из жизни...
- Смертельно красив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым