Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Александр Сысоев
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  • Мержик NL
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В Дрездене исчезла надпись о бомбардировке города ВВС Британии и США в 1945 году

В Дрездене исчезла надпись о бомбардировке города ВВС Британии и США в 1945 году

В Дрездене удалили мемориальную надпись о бомбардировке города американскими и британскими ВВС в феврале 1945 года.

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Комментарии
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Константин Самарин
Чему удивляться? В колонии не должно быть табличек с надписями дискредитирующими истинных хозяев.
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4 час.
Мержик NL
И нас возили на экскурсию во время службы в 1964 г.
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1 час.
АС
Александр Сысоев
Украина, сейчас Казахстан, а еще раньше Япония убедительно показали, что память у народа стирается легко, как колготки. Сейчас в западных учебниках утверждается, что победу над Германией одержали США со своими союзниками. Скоро мы узнаем, что Балтийское море выкопали древние германцы,  древние шумеры это потомки  пруссаков, а Адольф Гитлер русский шпион.
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1 мин.

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