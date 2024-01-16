В Дрездене удалили мемориальную надпись о бомбардировке города американскими и британскими ВВС в феврале 1945 года.
В Дрездене исчезла надпись о бомбардировке города ВВС Британии и США в 1945 году
Комментарии
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Константин Самарин
Чему удивляться? В колонии не должно быть табличек с надписями дискредитирующими истинных хозяев.
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4 час.
Мержик NL
И нас возили на экскурсию во время службы в 1964 г.
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1 час.
АС
Александр Сысоев
Украина, сейчас Казахстан, а еще раньше Япония убедительно показали, что память у народа стирается легко, как колготки. Сейчас в западных учебниках утверждается, что победу над Германией одержали США со своими союзниками. Скоро мы узнаем, что Балтийское море выкопали древние германцы, древние шумеры это потомки пруссаков, а Адольф Гитлер русский шпион.
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1 мин.
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