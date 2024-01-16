В Дрездене исчезла надпись о бомбардировке города ВВС Британии и США в 1945 году

Чему удивляться? В колонии не должно быть табличек с надписями дискредитирующими истинных хозяев.

И нас возили на экскурсию во время службы в 1964 г.

АС

Александр Сысоев

Украина, сейчас Казахстан, а еще раньше Япония убедительно показали, что память у народа стирается легко, как колготки. Сейчас в западных учебниках утверждается, что победу над Германией одержали США со своими союзниками. Скоро мы узнаем, что Балтийское море выкопали древние германцы, древние шумеры это потомки пруссаков, а Адольф Гитлер русский шпион.