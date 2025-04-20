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Сеул согласился на закупку американского газа и авиалайнеров для снижения пошлин

Сеул согласился на закупку американского газа и авиалайнеров для снижения пошлин

Сеул не противостоит пошлинам США, выразив признательность за помощь после Корейской войны. Премьер Хан Док Су, согласившись на телефонных переговорах с Трампом, сократит торговый профицит закупками американского сжиженного газа и авиалайнеров.

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