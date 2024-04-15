Петербургский бизнесмен погасил четырехмиллионный алиментный долг ради внедорожника

Алименты удерживались с двух работ, однако задолженность так и оставалась непогашенной В Петербурге 39-летний предприниматель в исполнительном розыске исполнил требования по взысканию алиментов в пользу 11-летней дочери и бывшей супруги, чтобы сохранить внедорожник, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.