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Петербургский дневник

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Петербургский бизнесмен погасил четырехмиллионный алиментный долг ради внедорожника

Петербургский бизнесмен погасил четырехмиллионный алиментный долг ради внедорожника

Алименты удерживались с двух работ, однако задолженность так и оставалась непогашенной В Петербурге 39-летний предприниматель в исполнительном розыске исполнил требования по взысканию алиментов в пользу 11-летней дочери и бывшей супруги, чтобы сохранить внедорожник, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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