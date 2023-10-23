Врач Ачкасов: все фитнес-браслеты имеют определённую погрешность

Доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов заявил, что в случае с фитнес-браслетами и приложениями для контроля здорового образа жизни речь идёт о вспомогательных технологиях массового производства, а не о медицинских изделиях.