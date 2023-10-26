Министерство обороны КНР осудило американский доклад за искажение оборонной политики Китая

Пекин, 25 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в среду раскритиковал доклад, недавно опубликованный Министерством обороны США, за пренебрежение фактами и искажение национальной оборонной политики и военной стратегии Китая.