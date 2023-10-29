РИА Новости: ВС РФ уничтожили два Leopard и две Bradley

Отряды Вооружённых сил Российской Федерации подвергли уничтожению два танка «Леопард» и две БМП «Бредли» в тот момент, когда нацисты начали проведение атакующего манёвра у расположенного на территории Запорожья населённого пункта Новопрокоповка.