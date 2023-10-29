Отряды Вооружённых сил Российской Федерации подвергли уничтожению два танка «Леопард» и две БМП «Бредли» в тот момент, когда нацисты начали проведение атакующего манёвра у расположенного на территории Запорожья населённого пункта Новопрокоповка.
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