Фицо: Словакия не в восторге от предложений Еврокомиссии

Словакия не в восторге от предложений Еврокомиссии в политике сплочения и сельскохозяйственной политике, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо 25 августа на встрече с председателем Евросовета Антониу Коштой, передает пресс-служба словацкого правительства.