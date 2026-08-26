Фицо: Словакия не в восторге от предложений Еврокомиссии

Словакия не в восторге от предложений Еврокомиссии в политике сплочения и сельскохозяйственной политике, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо 25 августа на встрече с председателем Евросовета Антониу Коштой, передает пресс-служба словацкого правительства.
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