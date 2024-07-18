SpaceX показала концепт аппарата для свода МКС с орбиты

Концепт аппарата SpaceX для свода МКС с орбиты / © SpaceX Напомню, что в конце июня 2024 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало SpaceX для разработки и создания космического корабля (US Deorbit Vehicle), который поставит на МКС крест.
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