SpaceX показала концепт аппарата для свода МКС с орбиты

Концепт аппарата SpaceX для свода МКС с орбиты / © SpaceX Напомню, что в конце июня 2024 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало SpaceX для разработки и создания космического корабля (US Deorbit Vehicle), который поставит на МКС крест.