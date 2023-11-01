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Новости Тамбова

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1 ноября в Тамбове обесточат 11 улиц

1 ноября в Тамбове обесточат 11 улиц

В среду, 1 ноября, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах энергетики АО "ОРЭС-Тамбов".

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