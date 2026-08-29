NYC police seize $10 million in cocaine, largest drug bust in decades

New York City police on Friday said they seized 580 pounds of cocaine worth $10 million, the largest cocaine seizure in the city in decades.
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