История и археология: Почему единственная дочь Пифагора не соглашалась отдавать труды своего отца ни за какие деньги и вела аскетическую жизнь

Дамо была дочерью знаменитого философа Пифагора и Феано, которая согласно некоторым источникам, являлась дочерью знаменитого спортсмена Милона Кротонского и была также выдающимся мыслителем своего времени.
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