Microsoft начала распространение Windows 11 24H2: Wi-Fi 7, HDR-фоны, доп. настройки мыши и коннект со смартфоном

Microsoft приступила к развёртыванию обновления Windows 11 2024, известного как версия 24H2. Обновление включает в себя ряд небольших, но полезных дополнений, касающихся меню «Пуск», «Проводника» и других опций.
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