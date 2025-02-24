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Держать в платформе: число зрителей онлайн-кинотеатров в РФ увеличилось на треть

Держать в платформе: число зрителей онлайн-кинотеатров в РФ увеличилось на треть

Число пользователей онлайн-кинотеатров в России увеличилось на треть, превысив 58 млн человек. Зрители всё чаще стали выбирать эти площадки, поскольку цена билета на один сеанс в обычных кинотеатрах уже давно сопоставима со стоимостью месячной подписки, а зачастую и выше.

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