Держать в платформе: число зрителей онлайн-кинотеатров в РФ увеличилось на треть

Число пользователей онлайн-кинотеатров в России увеличилось на треть, превысив 58 млн человек. Зрители всё чаще стали выбирать эти площадки, поскольку цена билета на один сеанс в обычных кинотеатрах уже давно сопоставима со стоимостью месячной подписки, а зачастую и выше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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