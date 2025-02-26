В Италии заявили о смерти ЕС из-за России

Европейскому союзу (ЕС) следует осознать, что Россия нанесла ему политическое поражение. Такое мнение в статье для IL Fatto Quotidiano высказал глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
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