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В Италии заявили о смерти ЕС из-за России

Европейскому союзу (ЕС) следует осознать, что Россия нанесла ему политическое поражение. Такое мнение в статье для IL Fatto Quotidiano высказал глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

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