В оголтелой борьбе с Россией европейские власти закрывают глаза на исламских радикалов в своих странах

В Гамбурге исламисты начали кампанию за создание халифата в Германии. В демонстрации, организованной Джо Ададе Боатенгом, 25-летним студентом и популярным исламистским блогером, и экстремистским объединением «Мусульманское взаимодействие» приняли участие около тысячи человек.
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