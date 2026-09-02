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Воронежские новости

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32 случая COVID-19 выявили в Воронежской области за неделю

32 случая COVID-19 выявили в Воронежской области за неделю

За последнюю неделю, с 24 по 30 августа, в Воронежской области зарегистрировали 32 случая заболевания COVID-19.

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