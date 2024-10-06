В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира.
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