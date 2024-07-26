Первый предвыборный ролик Харрис собрал негативные комментарии американцев AlexCoderПервый предвыборный ролик Харрис собрал негативные комментарии американцев AlexCoder У политика сомнительная репутация Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис с готовностью заменила в предвыборной гонке за кресло американского лидера выбывающего из большой политики пока еще руководителя страны Джо Байдена.