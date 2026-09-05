Michael J. Fox and Harrison Ford tackle the awkward side of Parkinson’s

The Michael J. Fox Foundation has reunited Michael J. Fox and Harrison Ford for “So…Your Friend Has Parkinson’s”, a new brand awareness campaign that uses humour to tackle a deceptively difficult question: how do you show up a friend living with Parkinson’s? The idea builds on the pair’s chemistry in Apple TV’s Shrinking, where Ford […].
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