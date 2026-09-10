Кадыров призвал мужчин в Чечне не превращать религиозный образ в модный тренд

Life Рамзан Кадыров призвал мужчин в Чечне не превращать чрезмерно длинные бороды и укороченные брюки в модный образ.
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Кадыров понимает что проявления радикализма верующих может "сместить рычаги управления" в сторону проповедников ислама, а это грозит новым сепаратизмом с противостоянием центральным властям России на основе религиозных догм.
Если бы он еще разъяснил своему народу, как нужно вести себя за пределами республики- не позорить свой род ублюдочным поведением.
Кадыров лучше бы призвал своих мужиков вести себя более достойно вне Чечни.
Религия - опиум для народа. Л Ю Б А Я.