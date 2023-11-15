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Первый российский космонавт высадится на Луну в период с 2031 по 2040 годы

Первый российский космонавт высадится на Луну в период с 2031 по 2040 годы

Первая высадка российского космонавта на Луну ожидается в период с 2031 по 2040 годы. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ Владимир Соловьёв.

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