Марк Аллен снова снимается с турнира: загадочное отсутствие продолжается

Североирландский снукерист Марк Аллен отказался от участия в турнире International Championship 2026, сообщает SnookerHQ Марк Аллен (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Марк Аллен в очередной раз отказался от участия в турнире World Snooker Tour, что лишь усиливает его продолжительное отсутствие на профессиональной арене.
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