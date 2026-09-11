Марк Аллен снова снимается с турнира: загадочное отсутствие продолжается

Североирландский снукерист Марк Аллен отказался от участия в турнире International Championship 2026, сообщает SnookerHQ Марк Аллен (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Марк Аллен в очередной раз отказался от участия в турнире World Snooker Tour, что лишь усиливает его продолжительное отсутствие на профессиональной арене.