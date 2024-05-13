Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ в Харьковской области – ТАСС

Украинский Генштаб сообщил о сложной обстановке на Харьковском направлении. По данным военных Украины, в районе города Волчанск войска России имеют "тактический успех", пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление украинской стороны.
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