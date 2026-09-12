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Тульские новости

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На улице Кутузова из-за затопления подвалов без света осталось два МКД

На улице Кутузова из-за затопления подвалов без света осталось два МКД

В редакцию «Тульских новостей» обратились жители дома № 98 по улице Кутузова. По их словам, подвалы в нескольких подъездах дома оказываются затопленными не в первый раз, а управляющая компания «ЖУК» игнорирует проблему.

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