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На 7 суток задержали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре

На 7 суток задержали женщину, распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре

Суд Санкт-Петербурга арестовал на 7 суток женщину, использовавшую перцовый баллончик во время конфликта, развернувшегося в зрительном зале во время представления.

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