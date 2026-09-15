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Пункт-А

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Астраханский юрист рассказал, можно ли привлечь за ДТП водителя, подрезавшего авто

Астраханский юрист рассказал, можно ли привлечь за ДТП водителя, подрезавшего авто

Один водитель резко перестроился или подрезал, второй, пытаясь уйти от столкновения, врезается в другое авто, леер или столб.

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