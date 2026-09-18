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Царьград

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Слепаков* нашёл лазейку, чтобы издеваться над Россией сколько угодно

Слепаков* нашёл лазейку, чтобы издеваться над Россией сколько угодно

Спел про косаток и медведей, высмеяв заявление Владимира Путина: иноагент Семён Слепаков* снова выпустил "сатирическую" песню, в которой поиздевался над Россией.

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