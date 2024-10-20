Лавров назвал откровенной ложью слова Джонсона о переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал опубликованные мемуары бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона в той части, где тот говорит о переговорах в Стамбуле весной 2022 года между российской и украинской сторонами.
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