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Саперы ВС РФ усилили меры на случай атаки БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Саперы ВС РФ усилили меры на случай атаки БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Российские саперы на Запорожском направлении усилили меры подготовки на случай атаки на них FPV-дронов ВСУ, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным «Рубин».

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