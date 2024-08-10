Саперы ВС РФ усилили меры на случай атаки БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

Российские саперы на Запорожском направлении усилили меры подготовки на случай атаки на них FPV-дронов ВСУ, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным «Рубин».
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