Аргументы недели

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Марочко сообщил, что ВСУ собирают солдат и военную технику на Купянском направлении

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики, военный эксперт, в среду сообщил о скоплении украинских военных на Купянском направлении.

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