О чем говорят сны с участием умерших родственников

Частые сновидения с участием ушедших близких могут быть сигналом серьезных внутренних проблем.Клинический психолог Владимир Крупин объяснил, что сны с участием ушедших близких часто являются сигналом непрожитого горя или "незакрытого гештальта".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии