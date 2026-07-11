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Царьград

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О чем говорят сны с участием умерших родственников

О чем говорят сны с участием умерших родственников

Частые сновидения с участием ушедших близких могут быть сигналом серьезных внутренних проблем.Клинический психолог Владимир Крупин объяснил, что сны с участием ушедших близких часто являются сигналом непрожитого горя или "незакрытого гештальта".

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