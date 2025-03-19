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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Фати сообщил «Барселоне» о недовольстве игровым временем сына. Окружение вингера считает, что тот заслуживает большего (Jijantes)

Jijantes утверждает, что отец футболиста напрямую сообщил директорам «блауграны», что сложившаяся ситуация ему не нравится.

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