В парламенте Франции обсудили нацизм на Украине

Михаил СамойловПолитикаВ парламенте Франции обсудили нацизм на Украине В парламенте Франции обсудили, неожиданно обнаруженный на Украине, нацизм.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ШиховцевДаже уже не смешно. Тут видим, тут не видим. Твари двуличные.1941-1945Какую ересь пишет автор Ведь Макрон участник с Меркель Нормандуйской встречи по урегулировании военного конфликта в Кыиви и украине А также министры иностранных дел этих стран И что более 6 лет не видели Что творится А это раз СМИ и их желтая прэса прозрелаКомментировать
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