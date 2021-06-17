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В парламенте Франции обсудили нацизм на Украине

В парламенте Франции обсудили нацизм на Украине

В парламенте Франции обсудили, неожиданно обнаруженный на Украине, нацизм.

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Виктор Шиховцев
Даже уже не смешно. Тут видим, тут не видим. Твари двуличные.
1941-1945
Какую ересь пишет автор Ведь Макрон участник с Меркель Нормандуйской встречи по урегулировании военного конфликта в Кыиви и украине А также министры иностранных дел этих стран И что более 6 лет не видели Что творится А это раз СМИ и их желтая прэса прозрела

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