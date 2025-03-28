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Нижегородская правда

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Андрей Самсонов: «Суровые условия должны быть компенсированы комфортом быта»

Андрей Самсонов: «Суровые условия должны быть компенсированы комфортом быта»

«Условия крайнего Севера и Арктики — не самые полезные для постоянной жизни человека», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, размышляя о том, что необходимо предпринять для ускорения развития арктического региона.

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