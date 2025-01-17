Аналитик Кауфман: покупка газа через «Турецкий поток» будет выгодна для Приднестровья Преимуществом схемы покупки газа на европейском рынке для гуманитарных поставок в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) является скорость и простота реализации такого плана, однако это, будет временной мерой, учитывая ее дороговизну – поставки через «Турецкий поток» были бы в 5-6 раз дешевле, такое мнение высказал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.