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МО: Группа войск «Запад» уничтожила позиции ВСУ на Купянском участке

МО: Группа войск «Запад» уничтожила позиции ВСУ на Купянском участке

Личный состав группы ВС Российской Федерации «Запад» в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения подверг ликвидации ряд укреплений нацистских формирований киевского режима.

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